Россияне обстреляли Запорожскую область - какие последствия

РФ атаковала Запорожскую область — есть раненые и разрушения
В течение суток российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожскую область. В результате вражеских обстрелов два человека получили ранения, также повреждены дома и автомобили.
Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в четверг, 12 июня.
Атака РФ на Запорожскую область — какие последствия
Итак, в результате вражеской атаки на Малокатериновку Запорожской области, двое гражданских ранены.
По данным начальника ОВА, в течение суток российские оккупанты нанесли 498 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Враг совершил 9 авиационных обстрелов Веселянки, Приморского, Гуляйполя, Обратного, Новоандреевки, Ольговского и Белогорья.
Кроме того, 295 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Новояковлевку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку.
В частности, 7 обстрелов из РСЗО накрыли Юрковку, Каменское Гуляйполе, Малую Токмачку и Новоданиловку. А 187 артударов пришлись по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки.
Всего на данный момент поступило 17 сообщений о повреждении частных домов, квартир и автомобилей.
Напомним, что в ночь на 11 июня российские войска дронами атаковали Харьков.
Кроме того, в результате массированной атаки РФ на Украину в ночь на 10 июня были повреждены павильоны Одесской киностудии.
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