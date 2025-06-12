Россияне обстреляли Запорожскую область - какие последствия

Последствия атаки РФ на Запорожскую область. Фото: Иван Федоров/Telegram

В течение суток российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожскую область. В результате вражеских обстрелов два человека получили ранения, также повреждены дома и автомобили.

Об этом информирует глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в четверг, 12 июня.

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Итак, в результате вражеской атаки на Малокатериновку Запорожской области, двое гражданских ранены.

По данным начальника ОВА, в течение суток российские оккупанты нанесли 498 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. Враг совершил 9 авиационных обстрелов Веселянки, Приморского, Гуляйполя, Обратного, Новоандреевки, Ольговского и Белогорья.

Кроме того, 295 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Новояковлевку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Новодаровку.

В частности, 7 обстрелов из РСЗО накрыли Юрковку, Каменское Гуляйполе, Малую Токмачку и Новоданиловку. А 187 артударов пришлись по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Новодаровки.

Всего на данный момент поступило 17 сообщений о повреждении частных домов, квартир и автомобилей.

Напомним, что в ночь на 11 июня российские войска дронами атаковали Харьков.

Кроме того, в результате массированной атаки РФ на Украину в ночь на 10 июня были повреждены павильоны Одесской киностудии.