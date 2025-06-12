Росіяни обстріляли Запорізьку область — які наслідки

Наслідки атаки РФ на Запорізьку область. Фото: Іван Федоров/Telegram

Упродовж доби російські окупанти вкотре атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожих обстрілів двоє людей зазнали поранень, також пошкоджено будинки та автомобілі.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у четвер, 12 червня.

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Отже, внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку Запорізької області, двоє цивільних поранені.

За даними начальника ОВА, упродовж доби російські окупанти завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 9 авіаційних обстрілів Веселянки, Приморського, Гуляйполя, Обратного, Новоандріївки, Ольгівського та Білогір’я.

Крім того, 295 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Новояковлівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Зокрема, 7 обстрілів із РСЗВ накрили Юрківку, Кам’янське Гуляйполе, Малу Токмачку і Новоданилівку. А 187 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.

Загалом наразі надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів.

Нагадаємо, що в ніч проти 11 червня російські війська дронами атакували Харків.

Крім того, внаслідок масованої атаки РФ на Україну в ніч проти 10 червня були пошкоджені павільйони Одеської кіностудії.