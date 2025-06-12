Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ атакувала Запорізьку область — є поранені та руйнування

РФ атакувала Запорізьку область — є поранені та руйнування

Ua en ru
Дата публікації: 12 червня 2025 07:44
Росіяни обстріляли Запорізьку область — які наслідки
Наслідки атаки РФ на Запорізьку область. Фото: Іван Федоров/Telegram
Ключові моменти Атака РФ на Запорізьку область — які наслідки

Упродовж доби російські окупанти вкотре атакували Запорізьку область. Внаслідок ворожих обстрілів двоє людей зазнали поранень, також пошкоджено будинки та автомобілі.

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у четвер, 12 червня.

Реклама
Читайте також:

Атака РФ на Запорізьку область — які наслідки

Отже, внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку Запорізької області, двоє цивільних поранені.

За даними начальника ОВА, упродовж доби російські окупанти завдали 498 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 9 авіаційних обстрілів Веселянки, Приморського, Гуляйполя, Обратного, Новоандріївки, Ольгівського та Білогір’я.

Крім того, 295 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Новояковлівку, Кам’янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

Зокрема, 7 обстрілів із РСЗВ накрили Юрківку, Кам’янське Гуляйполе, Малу Токмачку і Новоданилівку. А 187 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.

Загалом наразі надійшло 17 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та автомобілів.

Нагадаємо, що в ніч проти 11 червня російські війська дронами атакували Харків.

Крім того, внаслідок масованої атаки РФ на Україну в ніч проти 10 червня були пошкоджені павільйони Одеської кіностудії.

Запорізька область обстріли війна в Україні атака руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації