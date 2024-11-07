Атака на Украину 7 ноября — сколько целей сбили Воздушные силы

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 7 ноября нанесли удары по Украине ударными беспилотниками типа Shahed. Противовоздушная оборона работала в 11 областях.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

В ночь на 7 ноября враг выпустил по Украине 106 БпЛА типа Shahed и беспилотники неустановленного типа. Направления пусков — Курск, Приморско-Ахтарск, Орел (РФ) и временно оккупированные территории Крыма.

По состоянию на 12:00 в Воздушных силах подтверждено сбитие 74 вражеских дронов в 11 регионах Украины. Еще 25 ударных БпЛА были локально потеряны.

Отмечается, что ночью ПВО работало в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

Сообщение ПС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве 7 ноября в результате ночной атаки беспилотников было зафиксировано разрушение в пяти районах столицы. Фоторепортаж последствий смотрите Новини.LIVE.

Также мы писали о том, что в результате атаки "шахедами" на Одессу в городе были повреждены жилые дома, пострадал человек.