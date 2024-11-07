Атака на Україну 7 листопада — скільки цілей збили Повітряні сили

Робота ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська у ніч проти 7 листопада завдали ударів по Україні ударними безпілотниками типу Shahed. Протиповітряна оборона працювала в 11 областях.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

У ніч проти 7 листопада ворог випустив по Україні 106 БпЛА типу Shahed і безпілотники невстановленого типу. Напрями пусків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел (РФ) і тимчасово окуповані території Криму.

Станом на 12:00 у Повітряних силах підтверджено збиття 74 ворожих дронів в 11 регіонах України. Ще 25 ударних БпЛА були локаційно втрачені.

Зазначається, що вночі ППО працювало в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

Допис ПС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві 7 листопада внаслідок нічної атаки безпілотників було зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Фоторепортаж наслідків дивіться на Новини.LIVE.

Також ми писали про те, що внаслідок атаки "шахедами" на Одесу у місті було пошкоджено житлові будинки, постраждала людина.