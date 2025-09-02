Видео
Главная Армия РФ атаковала Украину дронами — сколько БпЛА уничтожила ПВО днем

РФ атаковала Украину дронами — сколько БпЛА уничтожила ПВО днем

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 17:09
Обстрелы Украины днем 2 сентября — сколько дронов сбила ПВО
Мобильная группа ПВО. Фото: Армія Inform

Российские войска в течение дня 2 сентября атаковали Украину ударными дронами. Большинство из них летели в направлении Киева.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Обстрелы Украины 2 сентября

В Воздушных силах рассказали, что после атаки в ночь на 2 сентября, российские оккупанты совершили повторную атаку с северного направления. Для этого враг применил 53 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Большинство из них были направлены на Киев.

Отмечается, что по состоянию на 16:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 48 вражеских БпЛА. Однако атаки РФ продолжаются и в воздушном пространстве Украины, в частности, на Черниговщине и Сумщине, фиксируются новые группы российских беспилотников.

Обстріл України вдень 2 вересня
Результаты работы ПВО днем 2 сентября. Фото: Воздушные силы

Напомним, сегодня днем в Киеве раздавались взрывы. Известно о падении обломков в двух районах: Днепровском и Голосеевском. К счастью, обошлось без пострадавших.

В то же время Путин намекнул на российские удары по энергетике. По его словам, "Москва очень долго терпела".

