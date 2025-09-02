Обстріли України вдень 2 вересня — скільки дронів збила ППО

Мобільна група ППО. Фото: Армія Inform

Російські війська упродовж дня 2 вересня атакували Україну ударними дронами. Більшість з них летіла у напрямку Києва.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Обстріли України 2 вересня

У Повітряних силах розповіли, що після атаки у ніч на 2 вересня, російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку. Для цього ворог застосував 53 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість із них були направлені на Київ.

Зазначається, що станом на 16:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 48 ворожих БпЛА. Однак атаки РФ триває і в повітряному просторі України, зокрема, на Чернігівщині та Сумщині, фіксуються нові групи російських безпілотників.

Результати роботи ППО вдень 2 вересня. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві лунали вибухи. Відомо про падіння уламків у двох районах: Дніпровському та Голосіївському. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Водночас Путін натякнув на російські удари по енергетиці. За його словами, "Москва дуже довго терпіла".