Обстрелы Украины 22 июня — Россия выпустила 50 дронов и ракеты

РФ атаковала Украину дронами и ракетами — сколько целей выпустила
Российские войска в ночь на 22 июня снова атаковали Украину ударными дронами и ракетами. Основной удар был направлен на Черниговскую область.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Обстрелы Украины 22 июня
В Воздушных силах рассказали, этой ночью оккупанты атаковали Украину;
- двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей,
- зенитной управляемой ракетой С-300 с временно оккупированной территории в Донецкой области,
- 47 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из Курска и Приморско-Ахтарска.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Основное направление удара было направлено на Черниговскую область.
"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 28 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 18 — сбиты огневыми средствами поражения, 10 — локально потеряны/подавлены РЭБ", — говорится в сообщении.
Попадание зафиксировано в семи локациях, в частности в Черниговской, Сумской и Одесской областях.
Напомним, в результате обстрелов Одесской области 22 июня начались масштабные пожары, в частности на территории станции скорой медицинской помощи.
Кроме того, этой ночью россияне атаковали Славянск. Погиб 17-летний парень, а еще три человека получили ранения.
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