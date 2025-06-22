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Главная Армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами — сколько целей выпустила

РФ атаковала Украину дронами и ракетами — сколько целей выпустила

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 10:00
Обстрелы Украины 22 июня — Россия выпустила 50 дронов и ракеты
Мобильная группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Обстрелы Украины 22 июня

Российские войска в ночь на 22 июня снова атаковали Украину ударными дронами и ракетами. Основной удар был направлен на Черниговскую область.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Обстрелы Украины 22 июня

В Воздушных силах рассказали, этой ночью оккупанты атаковали Украину;

  • двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей,
  • зенитной управляемой ракетой С-300 с временно оккупированной территории в Донецкой области,
  • 47 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из Курска и Приморско-Ахтарска.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Основное направление удара было направлено на Черниговскую область.

Обстріли України 22 червня
Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

"По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 28 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 18 — сбиты огневыми средствами поражения, 10 — локально потеряны/подавлены РЭБ", — говорится в сообщении.

Попадание зафиксировано в семи локациях, в частности в Черниговской, Сумской и Одесской областях.

Напомним, в результате обстрелов Одесской области 22 июня начались масштабные пожары, в частности на территории станции скорой медицинской помощи.

Кроме того, этой ночью россияне атаковали Славянск. Погиб 17-летний парень, а еще три человека получили ранения.

обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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