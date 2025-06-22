Обстріли України 22 червня — Росія випустила 50 дронів та ракети

Мобільна група ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська війська у ніч проти 22 червня знову атакували Україну ударними дронами та ракетами. Основний удар був спрямований на Чернігівську область.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У Повітряних силах розповіли, цієї ночі окупанти атакували Україну;

двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей,

зенітною керованою ракетою С-300 із тимчасово окупованої території в Донецькій області,

47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із Курська та Приморсько-Ахтарська.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Основний напрямок удару був спрямований на Чернігівську область.

Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

"Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 28 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 18 — збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться у повідомленні.

Влучання зафіксовано у семи локаціях, зокрема, у Чернігівській, Сумській та Одеській областях.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Одеської області 22 червня почалися масштабні пожежі, зокрема, на території станції швидкої медичної допомоги.

Крім того, цієї ночі росіяни атакували Слов'янськ. Загинув 17-річний хлопець, а ще троє людей зазнали поранень.