Обстріли України 22 червня — Росія випустила 50 дронів та ракети

РФ атакувала Україну дронами і ракетами — скільки цілей випустила
Російська війська у ніч проти 22 червня знову атакували Україну ударними дронами та ракетами. Основний удар був спрямований на Чернігівську область.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Обстріли України 22 червня
У Повітряних силах розповіли, цієї ночі окупанти атакували Україну;
- двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей,
- зенітною керованою ракетою С-300 із тимчасово окупованої території в Донецькій області,
- 47-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із Курська та Приморсько-Ахтарська.
Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Основний напрямок удару був спрямований на Чернігівську область.
"Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 28 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 18 — збито вогневими засобами ураження, 10 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться у повідомленні.
Влучання зафіксовано у семи локаціях, зокрема, у Чернігівській, Сумській та Одеській областях.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів Одеської області 22 червня почалися масштабні пожежі, зокрема, на території станції швидкої медичної допомоги.
Крім того, цієї ночі росіяни атакували Слов'янськ. Загинув 17-річний хлопець, а ще троє людей зазнали поранень.
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