Обстрелы Украины 5 марта — сколько дронов сбила ПВО

РФ атаковала ракетами и БпЛА — сколько целей ночью сбила ПВО
Российские войска в ночь на 5 марта выпустили по Украине более 180 ударных дронов и три баллистические ракеты. Оккупанты атаковали с пяти различных направлений.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Ночная атака на Украину 5 марта
В Воздушных силах рассказали, что этой ночью россияне атаковали Украину:
- тремя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23", которые выпустили из Воронежской области;
- одной зенитной управляемой ракетой С-300 из Курской области;
- 181 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из Орла, Курска, Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска и Чауды.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Так, по состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 115 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.
Еще 55 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий).
"В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области", — говорится в сообщении.
Напомним, этой ночью оккупанты ударными дронами атаковали Киевскую область. Это привело к разрушению гражданской инфраструктуры.
Кроме того, поздно вечером 4 марта армия РФ ударили БпЛА по Одессе и области. Там погиб один человек.
Читайте Новини.LIVE!