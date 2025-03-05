Обстрелы Украины 5 марта — сколько дронов сбила ПВО

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска в ночь на 5 марта выпустили по Украине более 180 ударных дронов и три баллистические ракеты. Оккупанты атаковали с пяти различных направлений.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

Ночная атака на Украину 5 марта

В Воздушных силах рассказали, что этой ночью россияне атаковали Украину:

тремя баллистическими ракетами "Искандер-М/KN-23", которые выпустили из Воронежской области;

одной зенитной управляемой ракетой С-300 из Курской области;

181 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из Орла, Курска, Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска и Чауды.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Так, по состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 115 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях.

Результаты работы ПВО. Фото: t.me/kpszsu

Еще 55 вражеских беспилотников-имитаторов — локально потеряны (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Киевщина, Одесская, Днепропетровская и Харьковская области", — говорится в сообщении.

Напомним, этой ночью оккупанты ударными дронами атаковали Киевскую область. Это привело к разрушению гражданской инфраструктуры.

Кроме того, поздно вечером 4 марта армия РФ ударили БпЛА по Одессе и области. Там погиб один человек.