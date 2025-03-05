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РФ атакувала ракетами та БпЛА — скільки цілей вночі збила ППО

5 березня 2025 10:33
Карина Приходько - Редактор
Обстріли України 5 березня — скільки дронів збила ППО
Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Карина Приходько - Редактор

Російські війська у ніч проти 5 березня випустили по Україні понад 180 ударних дронів та три балістичні ракети. Окупанти  атакували з п'ятьох різних напрямків.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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У Повітряних силах розповіли, що цієї ночі росіяни атакували Україну:

  • трьома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23", які випустили з Воронезької області;
  • однією зенітною керованою ракетою С-300 з Курської області;
  • 181 ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів з Орела, Курська, Міллєрово, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Чауди.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Так, станом на 09:30 підтверджено збиття 115 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

атака на Україну вночі 5 березня
Результати роботи ППО. Фото: t.me/kpszsu

Ще 55 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, цієї ночі окупанти ударними дронами атакували Київську область. Це призвело до руйнування цивільної інфраструктури. 

Крім того, пізно ввечері 4 березня армія РФ вдарили БпЛА по Одесі та області. Там загинула одна людина. 

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