Обстрел Полтавской области 28 марта — ГСЧС показала фото последствий

РФ атаковала Полтавскую область, есть попадания — фото
В ночь на пятницу, 28 марта, российская армия массированно атаковала промышленную зону в Полтавской области. Возникли пожары в нескольких локациях.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Последствия атаки
По информации ГСЧС, в результате российского удара в Полтавской громаде есть повреждения.
"Загорелись складские помещения, админздания и резервный трансформатор на шести локациях", — говорится в сообщении.
Спасатели добавили, что огонь потушили, а общая площадь всех пожаров составила 2500 кв. м.
"Информация о пострадавших не поступала", — подытожили в ГСЧС.
Ранее мы сообщали, что после обстрела в Полтаве начались проблемы с электроснабжением.
Также мы писали, что ночью 28 марта Россия снова атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области.
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