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РФ атаковала Полтавскую область, есть попадания — фото

28 марта 2025 10:09
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Полтавской области 28 марта — ГСЧС показала фото последствий
Ликвидация последствий российского удара. Фото: ГСЧС
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В ночь на пятницу, 28 марта, российская армия массированно атаковала промышленную зону в Полтавской области. Возникли пожары в нескольких локациях.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Последствия атаки

По информации ГСЧС, в результате российского удара в Полтавской громаде есть повреждения.

"Загорелись складские помещения, админздания и резервный трансформатор на шести локациях", — говорится в сообщении.

Удар по Полтавщині
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

Спасатели добавили, что огонь потушили, а общая площадь всех пожаров составила 2500 кв. м.

"Информация о пострадавших не поступала", — подытожили в ГСЧС.

Росія обстріляла Полтавську область
В результате обстрела сгорел автомобиль. Фото: ГСЧС
Окупанти вдарили по Полтавщині
Спасатель работает на месте обстрела. Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что после обстрела в Полтаве начались проблемы с электроснабжением.

Также мы писали, что ночью 28 марта Россия снова атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области.

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