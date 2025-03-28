Обстріл Полтавської області 28 березня — ДСНС показала фото наслідків

Ліквідація наслідків російського удару. Фото: ДСНС

У ніч проти п'ятниці, 28 березня, російська армія масовано атакувала промислову зону в Полтавській області. Виникли пожежі у кількох локаціях.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Наслідки атаки

За інформацією ДСНС, унаслідок російського удару в Полтавській громаді є пошкодження.

"Загорілися складські приміщення, адмінбудівлі й резервний трансформатор на шести локаціях", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальники додали, що вогонь загасили, а загальна площа усіх пожеж становить 2500 кв. м.

"Інформація про потерпілих не надходила", — підсумували у ДСНС.



Внаслідок обстрілу згорів автомобіль. Фото: ДСНС

Рятувальник працює на місті обстрілу. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що після обстрілу у Полтаві почалися проблеми з електропостачанням.

Також ми писали, що вночі 28 березня Росія знову атакувала цивільну інфраструктуру Одещини.