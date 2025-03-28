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РФ атакувала Полтавщину, є влучання — фото

28 березня 2025 10:09
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Полтавської області 28 березня — ДСНС показала фото наслідків
Ліквідація наслідків російського удару. Фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У ніч проти п'ятниці, 28 березня, російська армія масовано атакувала промислову зону в Полтавській області. Виникли пожежі у кількох локаціях.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Наслідки атаки

За інформацією ДСНС, унаслідок російського удару в Полтавській громаді є пошкодження.

"Загорілися складські приміщення, адмінбудівлі й резервний трансформатор на шести локаціях", — йдеться у повідомленні.

Удар по Полтавщині
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Рятувальники додали, що вогонь загасили, а загальна площа усіх пожеж становить 2500 кв. м.

"Інформація про потерпілих не надходила", — підсумували у ДСНС.
 

Росія обстріляла Полтавську область
Внаслідок обстрілу згорів автомобіль. Фото: ДСНС
Окупанти вдарили по Полтавщині
Рятувальник працює на місті обстрілу. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що після обстрілу у Полтаві почалися проблеми з електропостачанням.

Також ми писали, що вночі 28 березня Росія знову атакувала цивільну інфраструктуру Одещини.

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