Сколько ракет и дронов запустила РФ 5 октября

В ночь на 5 октября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории Украины. Атаковали ударными БпЛА, ракетами воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 5 октября.

Детали атаки

"Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения", — говорится в сообщении.

В частности, РФ запустила:

496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера;

две аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

42 крылатых ракеты Х-101/Искандер-К;

девять крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Основное направление удара — Львовская область.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 14:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей. Среди них:

439 БпЛА;

одна аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал";

32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

шесть крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей (локально потеряны, места падения уточняются).

Зафиксировано прямые попадания восьми ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на шести локациях.

Напомним, что оккупанты сегодня атаковали энергосистему Украины.

А во Львовской области РФ уила четырех гражданских.