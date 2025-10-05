Видео
Главная Армия РФ атаковала почти 550 ракетами и дронами — как отработала ПВО

РФ атаковала почти 550 ракетами и дронами — как отработала ПВО

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 14:44
Сколько ракет и дронов запустила РФ 5 октября
Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 5 октября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории Украины. Атаковали ударными БпЛА, ракетами воздушного, морского и наземного базирования.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 5 октября.

Читайте также:

Детали атаки

"Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения", — говорится в сообщении.

В частности, РФ запустила:

  • 496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера;
  • две аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • 42 крылатых ракеты Х-101/Искандер-К;
  • девять крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Основное направление удара — Львовская область.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, по состоянию на 14:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей. Среди них:

  • 439 БпЛА;
  • одна аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал";
  • 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;
  • шесть крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей (локально потеряны, места падения уточняются).

Зафиксировано прямые попадания восьми ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на шести локациях.

Напомним, что оккупанты сегодня атаковали энергосистему Украины.

А во Львовской области РФ уила четырех гражданских.

оккупанты ракеты дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
