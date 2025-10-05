Сколько ракет и дронов запустила РФ 5 октября

РФ атаковала почти 550 ракетами и дронами — как отработала ПВО
В ночь на 5 октября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории Украины. Атаковали ударными БпЛА, ракетами воздушного, морского и наземного базирования.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 5 октября.
Детали атаки
"Радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения", — говорится в сообщении.
В частности, РФ запустила:
- 496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера;
- две аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 42 крылатых ракеты Х-101/Искандер-К;
- девять крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.
Основное направление удара — Львовская область.
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 14:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей. Среди них:
- 439 БпЛА;
- одна аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал";
- 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;
- шесть крылатых ракет "Калибр".
Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей (локально потеряны, места падения уточняются).
Зафиксировано прямые попадания восьми ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на шести локациях.
Напомним, что оккупанты сегодня атаковали энергосистему Украины.
А во Львовской области РФ уила четырех гражданских.
Читайте Новини.LIVE!