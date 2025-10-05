Скільки ракет та дронів запустила РФ 5 жовтня

РФ атакувала майже 550 ракетами та дронами — як відпрацювала ППО
У ніч на 5 жовтня російські окупанти завдали комбінованого удару по території України. Атакували ударними БпЛА, ракетами повітряного, морського та наземного базування.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у неділю, 5 жовтня.
Деталі атаки
"Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу", — йдеться в повідомленні.
Зокрема, РФ запустила:
- 496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера;
- дві аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 42 крилатих ракети Х-101/Іскандер-К;
- дев’ять крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.
Основний напрямок удару — Львівщина.
"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 14:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей. Серед них:
- 439 БпЛА;
- одна аеробалістична ракета Х-47 М2 "Кинджал";
- 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К;
- шість крилатих ракет "Калібр".
Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються).
Зафіксовано прямі влучання вісьмох ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шістьох локаціях.
Нагадаємо, що окупанти сьогодні атакували енергосистему України.
А у Львівській області РФ вбила чотирьох цивільних.
