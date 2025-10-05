Відео
Головна Армія РФ атакувала майже 550 ракетами та дронами — як відпрацювала ППО

РФ атакувала майже 550 ракетами та дронами — як відпрацювала ППО

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 14:44
Скільки ракет та дронів запустила РФ 5 жовтня
Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 5 жовтня російські окупанти завдали комбінованого удару по території України. Атакували ударними БпЛА, ракетами повітряного, морського та наземного базування.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ у неділю, 5 жовтня.

Читайте також:

Деталі атаки

"Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 549 засобів повітряного нападу", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, РФ запустила:

  • 496 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера;
  • дві аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 42 крилатих ракети Х-101/Іскандер-К;
  • дев’ять крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря.

Основний напрямок удару — Львівщина.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 14:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 478 повітряних цілей. Серед них:

  • 439 БпЛА;
  • одна аеробалістична ракета Х-47 М2 "Кинджал";
  • 32 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К;
  • шість крилатих ракет "Калібр".

Крім того, шість ворожих ракет не досягли своїх цілей (локаційно втрачені, місця падіння уточнюються). 

Зафіксовано прямі влучання вісьмох ракет та 57 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на шістьох локаціях.

Нагадаємо, що окупанти сьогодні атакували енергосистему України.

А у Львівській області РФ вбила чотирьох цивільних.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
