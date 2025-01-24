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РФ атаковала Киевщину своими "шахедами" — обращение Зеленского

24 января 2025 22:17
Ольга Антоновская - редактор
Россияне атаковали Киевщину собственными шахедами — обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Россияне в ночь на 24 января атаковали Киевщину — Бровары и Глеваху. "Шахеды", которые оккупанты выпустили по региону были произведены уже в России.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 24 января.

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Как отметил глава государства, РФ атаковала Украину более 50 беспилотниками, значительную часть смогли сбить, но есть попадания. "Шахеды" попали в дома в Броварах и в Глевахе. И сделаны они были уже в России.

"Изначально Иран передавал России готовые "шахеды", затем их собственное производство было освоено в Татарстане — в одной из национальных территорий, которую Москва до сих пор контролирует. И хотя эти "шахеды" фактически российские, их там все равно не смогли бы сделать без иностранного снабжения", — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что каждый беспилотник и ракета, которую изготавливают в России, делается на основе иностранных компонентов. Президент убежден, что без них российский террор был бы невозможен вообще.

"Тридцать один "шахед" за прошедшую ночь — это примерно 2 635 компонентов из других стран: микросхемы, переключатели, трансиверы. Все поставки любых компонентов для террора в Россию должны быть перекрыты, чтобы был остановлен этот террор. И это касается не только защиты жизни в Украине", — отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил украинских защитников, которые борются за независимость Украины, а также отчитался о проведении Ставки. Зеленский отметил, что речь шла о военном потенциале России и готовности Путина продолжать войну.

Напомним, россияне обстреляли Бровары Киевской области. Очевидцы атаки поделились воспоминаниями о неспокойной ночи.

Попали оккупанты и по Глевахе на Киевщине. В результате обстрела повреждены жилые дома. Местные жители рассказали, как оправляются от последствий.

Владимир Зеленский Киевская область обстрелы обращение Шахед

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