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РФ атакувала Київщину власними "шахедами" — звернення Зеленського

24 січня 2025 22:17
Ольга Антоновська - редактор
Росіяни атакували Київщину власними шахедами — звернення Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Росіяни в ніч проти 24 січня атакували Київщину — Бровари та Глеваху. "Шахеди", які окупанти випустили по регіону були вироблені вже в Росії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п'ятницю, 24 січня.

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Як зазначив глава держави, РФ атакувала Україну понад 50 безпілотниками, значну частину змогли збити, але є влучання. "Шахеди" влучили в будинки в Броварах та у Глевасі. І вироблені вони були вже в Росії.

"Спочатку Іран передавав Росії готові "шахеди", потім їхнє власне виробництво було освоєне в Татарстані — в одній із національних територій, яку Москва досі контролює. І хоча ці "шахеди" фактично російські, їх там все одно не змогли б зробити без іноземного постачання", — наголосив Зеленський.

Він додав, що кожен безпілотник та ракета, яку виготовляють в Росії, робиться на основі іноземних компонентів. Президент переконаний, що без них російський терор був би неможливий взагалі.

"Тридцять один "шахед" за минулу ніч — це приблизно 2635 компонентів з інших країн: мікросхеми, перемикачі, трансивери. Все постачання будь-яких компонентів для терору в Росію має бути перекрито, щоб був зупинений цей терор. І це стосується не тільки захисту життя в Україні", — зазначив Зеленський.

Президент також подякував українським захисникам, які борються за незалежність України, а також відзвітував про проведення Ставки. Зеленський зазначив, що йшлося про військовий потенціал Росії та готовність Путіна продовжувати війну.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Бровари Київської області. Очевидці атаки поділились спогадами про неспокійну ніч.

Влучили окупанти й по Глевасі, що на Київщині. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки. Місцеві жителі розповіли, як оговтуються від наслідків.

Володимир Зеленський Київська область обстріли звернення Шахед

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