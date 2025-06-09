Удар по Сумской области 9 июня — 20 тысяч абонентов без света

Пожар в результате удара РФ. Иллюстративное фото: АР

Россияне ударили по энергетическому объекту, расположенному в Глуховской громаде Сумской области. В результате атаки без света остались более 20 тысяч жителей.

Об этом сообщает председатель Сумской ОВА Олег Григоров в Facebook.

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"Враг атаковал FPV-дроном энергетическую инфраструктуру в Глуховской громаде. В результате удара обесточены более 20 тысяч абонентов в четырех громадах на Шосткинщине", — отметил Григоров.

Глава региона уточнил, что сейчас объекты критической инфраструктуры используют альтернативные источники питания.

Глава Сумской ОВА добавил, что восстановительные работы продолжаются.

Скриншот сообщения Олега Григорова в Facebook

Напомним, что Россия в ночь на 9 июня атаковала Ровенскую область, из-за чего получил ранения один человек. В регионе отмечают, что это одна из самых массированных атак на область.

Также мы сообщали, что российские захватчики обстреляли Харьковскую область. Там за сутки 8-9 июня зафиксировали повреждения в четырех районах.

Добавим, что в ночь на 9 июня РФ ударила по Бориспольскому району Киевской области. Обнаружили разрушения гражданской инфраструктуры.