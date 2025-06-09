Удар по Сумской области 9 июня — 20 тысяч абонентов без света

РФ атаковала энергообъект на Сумщине — четыре громады без света
Россияне ударили по энергетическому объекту, расположенному в Глуховской громаде Сумской области. В результате атаки без света остались более 20 тысяч жителей.
Об этом сообщает председатель Сумской ОВА Олег Григоров в Facebook.
Последствия обстрела Сумской области 9 июня
"Враг атаковал FPV-дроном энергетическую инфраструктуру в Глуховской громаде. В результате удара обесточены более 20 тысяч абонентов в четырех громадах на Шосткинщине", — отметил Григоров.
Глава региона уточнил, что сейчас объекты критической инфраструктуры используют альтернативные источники питания.
Глава Сумской ОВА добавил, что восстановительные работы продолжаются.
Напомним, что Россия в ночь на 9 июня атаковала Ровенскую область, из-за чего получил ранения один человек. В регионе отмечают, что это одна из самых массированных атак на область.
Также мы сообщали, что российские захватчики обстреляли Харьковскую область. Там за сутки 8-9 июня зафиксировали повреждения в четырех районах.
Добавим, что в ночь на 9 июня РФ ударила по Бориспольскому району Киевской области. Обнаружили разрушения гражданской инфраструктуры.
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