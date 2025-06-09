Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Війна Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїПогодаВійськоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноЄвробачення1ШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмПромоРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяХронікикухняЄвробаченняАвтоЕксклюзивТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія РФ атакувала енергооб'єкт на Сумщині — чотири громади без світла

РФ атакувала енергооб'єкт на Сумщині — чотири громади без світла

Ua en ru
Дата публікації: 9 червня 2025 22:13
Удар по Сумській області 9 червня — 20 тисяч абонентів без світла
Пожежа внаслідок удару РФ. Ілюстративне фото: АР

Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту, розташованому у Глухівській громаді Сумської області. Внаслідок атаки без світла залишилися понад 20 тисяч мешканців.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Сумської області 9 червня

"Ворог атакував FPV-дроном енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді. Внаслідок удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах на Шосткинщині", — зазначив Григоров.

Голова регіону уточнив, що наразі об'єкти критичної інфраструктури використовують альтернативні джерела живлення.

Очільник Сумської ОВА додав, що відновлювальні роботи тривають.

РФ атакувала енергооб'єкт на Сумщині — чотири громади без світла - фото 1
Скриншот допису Олега Григорова в Facebook

Нагадаємо, що Росія в ніч проти 9 червня атакувала Рівненську область, через що зазнала поранень одна людина. В регіоні наголошують, що це одна з наймасованіших атак на область.

Також ми повідомляли, що російські загарбники обстріляли Харківську область. Там за добу 8-9 червня зафіксували пошкодження в чотирьох районах.

Додамо, що в ніч проти 9 червня РФ вдарила по Бориспільському району Київщини. Виявили руйнування цивільної інфраструктури.

Сумська область обстріли критична інфраструктура енергосистема Росія світло
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації