Удар по Сумській області 9 червня — 20 тисяч абонентів без світла

Пожежа внаслідок удару РФ. Ілюстративне фото: АР

Росіяни вдарили по енергетичному об'єкту, розташованому у Глухівській громаді Сумської області. Внаслідок атаки без світла залишилися понад 20 тисяч мешканців.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров у Facebook.

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"Ворог атакував FPV-дроном енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді. Внаслідок удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах на Шосткинщині", — зазначив Григоров.

Голова регіону уточнив, що наразі об'єкти критичної інфраструктури використовують альтернативні джерела живлення.

Очільник Сумської ОВА додав, що відновлювальні роботи тривають.

Скриншот допису Олега Григорова в Facebook

Нагадаємо, що Росія в ніч проти 9 червня атакувала Рівненську область, через що зазнала поранень одна людина. В регіоні наголошують, що це одна з наймасованіших атак на область.

Також ми повідомляли, що російські загарбники обстріляли Харківську область. Там за добу 8-9 червня зафіксували пошкодження в чотирьох районах.

Додамо, що в ніч проти 9 червня РФ вдарила по Бориспільському району Київщини. Виявили руйнування цивільної інфраструктури.