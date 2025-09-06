Видео
Україна
РФ атаковала дронами Запорожье — есть прилеты

РФ атаковала дронами Запорожье — есть прилеты

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 19:54
Россияне обстреляли Запорожье дронами
Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

В субботу вечером, 6 сентября, российские оккупанты беспилотниками атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела есть значительные разрушения, также известно о по меньшей мере одной пострадавшей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Читайте также:
Атака РФ на Запоріжжя
Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Атака РФ на Запорожье 6 сентября — что известно

Сегодня вечером, 6 сентября, российские оккупанты дронами атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела повреждены детский сад, жилой дом и предприятие.

Атака РФ на Запоріжжя
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

По информации главы ОВА, россияне направили на Запорожье по меньшей мере 7 БпЛА. В городе произошло несколько пожаров. По состоянию на 19:59 известно об одной пострадавшей.

Атака РФ на Запоріжжя
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

"Женщина получила ранения в результате вражеского обстрела Запорожья. У нее осколочное ранение головы. Медики оказывают всю необходимую помощь", — сообщил Федоров.

Атака РФ
Последствия атаки РФ на Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

Напомним, что 6 сентября вечером мощные взрывы прогремели в Киеве — силы ПВО работали по вражескому беспилотнику.

Ранее мы информировали, что в течение последних суток российские войска совершили 476 атак на 15 населенных пунктов Запорожской области.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
