Обстрелы Днепропетровской области 6 мая — есть сильные разрушения

Последствия удара по Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска в ночь на 6 мая атаковали несколько громад в Днепропетровской области из артиллерии и управляемыми авиабомбами. Вследствие этого есть сильные разрушения инфраструктуры, в частности, уничтожены жилые дома.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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Лысак рассказал, что этой ночью оккупанты обстреляли из артиллерии Мировскую громаду Никопольского района. Уже утром под атакой вражеских дронов оказались Марганецкая громада.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Однако в результате удара FPV-дроном, который враг нанес вечером по Никополю, в городе повреждены еще два частных дома.

Последствия удара по Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кроме того, россияне ночью 6 мая атаковали и Новопавловскую громаду Синельниковского района. Для этого враг применил управляемые авиабомбы. В результате — повреждена инфраструктура, но люди не пострадали.

"Поцелил по району противник также утром. А именно — по предприятию в Илларионовской громаде. Детали выясняем. В области продолжается воздушная тревога. Будьте в безопасном месте", — подчеркнул глава ОВА.

Напомним, 6 мая россияне нанесли удар по жилому району Харькова. Там горел жилой дом.

Кроме того, поздно вечером 5 мая оккупанты атаковали дронами Одесскую область. В результате вражеской атаки есть погибший и повреждены дома.