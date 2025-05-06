Обстріли Дніпропетровської області 6 травня — є сильні руйнування

РФ атакувала Дніпропетровщину — знищені житлові будинки
Російські війська у ніч проти 6 травня атакували кілька громад у Дніпропетровській області з артилерії та керованими авіабомбами. Внаслідок цього є сильні руйнування інфраструктури, зокрема, знищені житлові будинки.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Лисак розповів, що цієї ночі окупанти обстріляли з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району. Вже вранці під атакою ворожих дронів опинилися Марганецька громада.
На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. Однак внаслідок удару FPV-дроном, якого ворог завдав ввечері по Нікополю, у місті пошкоджені ще два приватні будинки.
Крім того, росіяни вночі 6 травня атакували і Новопавлівську громаду Синельниківського району. Для цього ворог застосував керовані авіабомби. В результаті — пошкоджена інфраструктура, але люди не постраждали.
"Поцілив по району противник також вранці. А саме — по підприємству в Іларіонівській громаді. Деталі з'ясовуємо. В області триває повітряна тривога. Будьте у безпечному місці", — наголосив очільник ОВА.
Нагадаємо, 6 травня росіяни завдали удару по житловому району Харкова. Там горів житловий будинок.
Крім того, пізно ввечері 5 травня окупанти атакували дронами Одещину. Внаслідок ворожої атаки є загиблий та пошкоджені будинки.
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