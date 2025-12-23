Россия нанесла удары по Житомирщине — какие последствия

РФ атаковала Житомирскую область — среди пострадавших есть дети
В ночь на 23 декабря российская армия снова атаковала Житомирскую область. В результате вражеских ударов по гражданской инфраструктуре ранены шесть человек, среди которых дети.
Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.
Последствия российской атаки на Житомирскую область
В регионе зафиксировано несколько попаданий или падения обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе.
По предварительной информации, в результате атаки повреждены жилые дома, частные предприятия и магазин.
Известно о шести пострадавших, среди них — двое детей. Одного ребенка и одного взрослого госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь в больницах области.
Отметим, утром 23 декабря российская армия атаковала Украину крылатыми ракетами.
А также армия РФ атаковала Одесскую область — в ОГА показали последствия обстрела.
Читайте Новини.LIVE!