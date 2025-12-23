Россия нанесла удары по Житомирщине — какие последствия

Ликвидация пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на 23 декабря российская армия снова атаковала Житомирскую область. В результате вражеских ударов по гражданской инфраструктуре ранены шесть человек, среди которых дети.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Последствия российской атаки на Житомирскую область

В регионе зафиксировано несколько попаданий или падения обломков крылатых ракет и дронов-камикадзе.

По предварительной информации, в результате атаки повреждены жилые дома, частные предприятия и магазин.

Известно о шести пострадавших, среди них — двое детей. Одного ребенка и одного взрослого госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь в больницах области.

Сообщение Житомирской ОГА.

Отметим, утром 23 декабря российская армия атаковала Украину крылатыми ракетами.

А также армия РФ атаковала Одесскую область — в ОГА показали последствия обстрела.