Росія завдала ударів по Житомирщині — які наслідки

РФ атакувала Житомирщину — серед постраждалих є діти
Дата публікації: 23 грудня 2025 08:48
Термінова новина
Російські війська другу добу поспіль завдають ударів по Житомирській області. Як повідомили у обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу в ніч проти 23 грудня було пошкоджено житлові будинки, цивільні приватні підприємства, магазин.
Крім того, поранення отримали шість мешканців, серед яких є діти.
Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Новина доповнюється...
