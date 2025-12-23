Відео
Головна Армія РФ атакувала Житомирщину — серед постраждалих є діти

РФ атакувала Житомирщину — серед постраждалих є діти

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 08:48
Росія завдала ударів по Житомирщині — які наслідки
Термінова новина

Російські війська другу добу поспіль завдають ударів по Житомирській області. Як повідомили у обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу в ніч проти 23 грудня було пошкоджено житлові  будинки, цивільні приватні підприємства, магазин.

Крім того, поранення отримали шість мешканців, серед яких є діти.

Читайте також:

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Новина доповнюється...

Житомирська область
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
