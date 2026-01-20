Обстрелы Запорожья 19 января — РФ ударила почти 800 раз

Последствия обстрелов Запорожской области. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Российские войска в течение последних суток 19 января нанесли 789 ударов по 39 населенным пунктам Запорожской области. В результате атаки есть раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

Обстрелы Запорожья за последние сутки

Федоров рассказал, что в результате вражеских атак на Запорожье и Запорожский район три человека получили ранения. Кроме того, поступило 98 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Известно, что оккупанты нанесли 16 авиационных ударов по Камышевахе, Риздвяновке, Барвиновке, Зеленой Диброве, Терсянке, Запасному, Заричному, Новому Полю, Самойловке, Зализничному, Верхней Терсе, Терноватому, Чаривному, Воздвижевке и Цветковому.

Еще 473 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Кушугум, Вильнянск, Разумовку, Канцеровку, Новосолоное, Червоноднепровку, Степногорск, Приморское, Степное, Лукьяновское, Гуляйполе, Орехов, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Святопетровку, Зеленое, Варваровку, Доброполье и Солодкое.

Еще пять обстрелов враг нанес по территории Таврического, Гуляйполя, Зализничного, Чаривного и Нового Запорожья.

А из артиллерии оккупанты ударили по территории Червоноднепровки, Степногорска, Приморского, Степного, Лукьяновского, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья, Святопетровки, Зеленого, Варваровки, Доброполья и Солодкого.

Напомним, ночью 20 января в ряде регионов раздавались взрывы. Россияне атакуют Украину дронами и запустили крылатые ракеты.

Так, в Киеве возникли перебои со светом и водой. Самая тяжелая ситуация на Левом берегу столицы.