Обстріли Запоріжжя 19 січня — РФ вдарила майже 800 разів

Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські війська упродовж останньої доби 19 січня завдали 789 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атаки є поранені.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріли Запоріжжя за останню добу

Федоров розповів, що внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район троє людей отримали поранення. Крім того, надійшло 98 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури.

Відомо, що окупанти завдали 16 авіаційних ударів по Комишувасі, Різдвянці, Барвінівці, Зеленій Діброві, Терсянці, Запасному, Зарічному, Новому Полю, Самійлівці, Залізничному, Верхній Терсі, Тернуватому, Чарівному, Воздвижівці та Цвітковому.

Ще 473 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Кушугум, Вільнянськ, Розумівку, Канцерівку, Новосолоне, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лук'янівське, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Святопетрівку, Зелене, Варварівку, Добропілля та Солодке.

Ще п'ять обстрілів ворог завдав по території Таврійського, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного та Нового Запоріжжя.

А з артилерії окупанти вдарили по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Лук'янівського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Святопетрівки, Зеленого, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

Нагадаємо, вночі 20 січня у низці регіонів лунали вибухи. Росіяни атакують Україну дронами та запустили крилаті ракети.

Так, у Києві виникли перебої зі світлом і водою. Найважча ситуація на Лівому березі столиці.