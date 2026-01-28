Атака РФ по Украине 28 января — ПВО сбила более 100 дронов

Работа ППО. Фото: Гвара

В ночь на 28 января российские оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины. Враг ударил баллистической ракетой и атаковал беспилотниками.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

С 18:00 27 января противник атаковал Украину баллистической ракетой "Искандер-М" с территории Ростовской области РФ, а также 146 ударными беспилотниками типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами других типов. Пуски БпЛА осуществлялись с направлений Курск, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), а также из Чауды и Гвардейского на временно оккупированной территории АР Крым. Около 90 дронов из общего количества составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 103 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов в северных, южных, центральных и восточных областях страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 36 ударных беспилотников на 22 локациях. Последствия ударов уточняются.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается, в воздушном пространстве Украины все еще находится несколько вражеских БпЛА.

Отчет ВС ВСУ. Фото: ВС ВСУ

Отметим, ночью российские беспилотники атаковали Киев — в одном из районов зафиксирован пожар и повреждение многоэтажки.

А также сообщалось, что в результате российского удара по Киевской области погибли два человека.