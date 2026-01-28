Відео
Головна Армія РФ атакувала Україну ракетою та дронами — скільки цілей збила ППО

РФ атакувала Україну ракетою та дронами — скільки цілей збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 09:58
Атака РФ по Україні 28 січня — ППО збила більше 100 дронів
Робота ППО. Фото: Ґвара

У ніч проти 28 січня російські окупанти завдали масованого удару по території України. Ворог вдарив балістичної ракетою та атакував безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Читайте також:

Сили ППО збили понад сотню російських БпЛА

Від 18:00 27 січня противник атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" з території Ростовської області РФ, а також 146 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами інших типів. Пуски БпЛА здійснювалися з напрямків Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також з Чауди та Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим. Близько 90 дронів із загальної кількості становили саме "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів у північних, південних, центральних і східних областях країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичної ракети та 36 ударних безпілотників на 22 локаціях. Наслідки ударів уточнюються.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває, у повітряному просторі України все ще перебуває кілька ворожих БпЛА.

Нічна атака по Україні 28 січня
Звіт ПС ЗСУ. Фото: ПС ЗСУ

Зазначимо, вночі російські безпілотники атакували Київ — в одному з районів зафіксовано пожежу та пошкодження багатоповерхівки.

А також повідомлялося, що внаслідок російського удару по Київщині загинуло двоє людей.

обстріли ППО війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
