Работа ППО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 10 декабря российские оккупанты беспилотниками атаковали Украину. Однако украинским защитникам удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в среду, 10 декабря.

Реклама

Читайте также:

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Атака РФ на Украину 10 декабря — сколько целей сбила ПВО

В ночь на 10 декабря (с 18:00 9 декабря) российские оккупанты атаковали территорию Украины 80-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово — РФ, Чауда — ТОТ АР Крым.

Около 50 дронов из 80 — "Шахеды".

Этой ночью воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 50 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на юге и востоке страны.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 7 локациях.

Напомним, что в ночь на 10 декабря россияне нанесли удары по Днепропетровской области — погиб человек.

Также этой ночью оккупанты атаковали дронами Одесскую область — есть попадания.