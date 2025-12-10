Робота ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 10 грудня російські окупанти безпілотниками атакували Україну. Однак українським оборонцям вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у середу, 10 грудня.

Атака РФ на Україну 10 грудня — скільки цілей збила ППО

У ніч проти 10 грудня (з 18:00 9 грудня) російську окупанти атакували територію України 80-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово — РФ, Чауда — ТОТ АР Криму.

Близько 50 дронів із 80 — "Шахеди".

Цієї ночі повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередньою інформацією, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 7 локаціях.

Нагадаємо, що у ніч проти 10 грудня росіяни завдали ударів по Дніпропетровській області — загинув чоловік.

Також цієї ночі окупанти атакували дронами Одеську область — є влучання.