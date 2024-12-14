Реставратор получил боевую повестку и не явился на пункт сбора, за что суд лишил его свободы на три года

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Тернопольской области вынесен приговор в отношении уклонившегося от мобилизации гражданина. Военнообязанный, получивший боевую повестку, работал реставратором и не явился в пункт сбора.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, реставратор прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) в июне 2023 года и был признан годным к военной службе. Несмотря на повестку, он не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки на время и дату, предназначенную для отправки в воинскую часть.

На судебном заседании обвиняемый отрицал свою вину, ссылаясь на состояние здоровья. ВВК действительно обнаружила у него остеоартроз левого коленного сустава I степени и деформацию грудной клетки I степени, однако сочла его пригодным к военной службе.

Представитель Церкви св. Антония (Римско-католическая церковь), которую реставрировал обвиняемый, выступил в защиту уклоняющегося человека, отметив его активное участие в реставрации костела и уход за больной матерью.

Что решил суд

Проанализировав все доказательства, суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в суде избрали наказание для жителя Тернопольщины, избежавшего мобилизации из-за страха идти на войну. Также на Львовщине судья наказал прошедшего ВЛК мужчину, но отказался служить в рядах Вооруженных сил Украины.