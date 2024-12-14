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Реставратор отримав повістку і не пішов служити — рішення суду

14 грудня 2024 07:21
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Реставратор отримав бойову повістку і не з'явився на пункт збору за що суд позбавив його волі на три роки
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Тернопільській області винесено вирок щодо громадянина, який ухилився від мобілізації. Військовозобов'язаний, який отримав бойову повістку, працював реставратором і не з'явився в пункт збору.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, реставратор пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) у червні 2023 року та був визнаний придатним до військової служби. Попри отримання повістки, він не з'явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки на час та дату, яка була призначена для відправки у військову частину.

На судовому засіданні обвинувачений заперечував свою вину, посилаючись на стан здоров'я. ВЛК дійсно виявила у нього остеоартроз лівого колінного суглоба І ступеня та деформацію грудної клітини І ступеня, проте визнала його придатним до військової служби.

Представник Церкви св. Антонія (Римсько-католицька церква), яку реставрував обвинувачений, виступив на захист ухилянта, зазначивши його активну участь у реставрації костелу та догляд за хворою матір'ю.

Що вирішив суд

Проаналізувавши всі докази, суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у суді обрали покарання для мешканця Тернопільщини, який уник мобілізації через страх йти на війну. Також на Львівщині суддя покарав чоловіка, який пройшов ВЛК, але відмовився служити у лавах Збройних сил України. 

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