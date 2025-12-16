Видео
Україна
Главная Армия Разговоры не нужны — боец раскритиковал подход к реабилитации

Разговоры не нужны — боец раскритиковал подход к реабилитации

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 23:34
Боец 3-го армейского корпуса представил новую организацию и объяснил, почему киевские подземные переходы — это проблема
Боец Третьего армейского корпуса Ян "Макгрегор" Клишаев. Фото: Кадр из интервью

Психологическая помощь — это хорошо, но ветеранам прежде всего нужна работа и цель. А столица должна стать доступной для тех, кто потерял конечности, а не заставлять их прыгать по лестнице.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык заявил Ян "Макгрегор" Клишаев.

Читайте также:

"Мы устали ждать"

Клишаев объявил о создании всеукраинской организации "Ветеранский корпус" и принял участие в форуме "Ветераны как новый политический субъект". По его словам, это вынужденный шаг. Защитники больше не верят, что чиновники быстро решат их проблемы.

"Мы устали ждать, когда кто-то там будет что-то думать или делать. Мы просто идем на опережение и делаем это первые", — подчеркнул боец.

Идея проста: ветеранами должны заниматься сами ветераны. Людей, возвращающихся с фронта, становится все больше. Одной организации уже мало.

Работа как лекарство

"Макгрегор" скептически оценил разговоры чиновников о ментальном здоровье. По его мнению, вокруг этой темы слишком много шума и мало действий. Военный предлагает другой рецепт.

"Ветеранам надо дать работу, дело и какую-то цель. И, возможно, даже и психологическая помощь не нужна будет. Просто надо заняться наконец делом", — подчеркнул Клишаев.

Полоса препятствий в Киеве

Отдельная боль — инфраструктура. Готов ли Киев принять своих героев? Ян Клишаев сам передвигается на протезе. Говорит, что ему лично лестницы не мешают. Но он - не все.

Для многих ребят с ампутациями обычный подземный переход становится непреодолимым препятствием. Ветеран настаивает: городу критически нужны наземные переходы.

"Кто-то может спуститься по ступенькам вниз. Но для кого-то наземный переход будет крайне важен", — резюмировал защитник.

Ранее заместитель министра по делам ветеранов Олег Шиманский рассказал о преимуществах сервиса "Ветеран PRO". Несколько стран ЕС интересуются им и хотят внедрить в свою ветеранскую политику.

А посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал, сколько сейчас ветеранов есть в стране.

ВСУ армия ветераны инвалидность лицо с инвалидностью Третья штурмова бригада
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
