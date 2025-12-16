Боєць 3-го армійського корпусу презентував нову організацію та пояснив, чому київські підземні переходи — це проблема

Боєць Третього армійського корпусу Ян "Макгрегор" Клішаєв. Фото: Кадр з інтерв'ю

Психологічна допомога — це добре, але ветеранам передусім потрібна робота і мета. А столиця має стати доступною для тих, хто втратив кінцівки, а не змушувати їх стрибати по сходах.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик заявив Ян "Макгрегор" Клішаєв.

"Ми втомилися чекати"

Клішаєв оголосив про створення всеукраїнської організації "Ветеранський корпус" та взяв участь у форумі "Ветерани як новий політичний суб’єкт". За його словами, це вимушений крок. Захисники більше не вірять, що чиновники швидко розв'яжуть їхні проблеми.

"Ми втомилися чекати, коли хтось там буде щось думати чи робити. Ми просто йдемо на випередження і робимо це перші", — наголосив боєць.

Ідея проста: ветеранами мають займатися самі ветерани. Людей, що повертаються з фронту, стає дедалі більше. Однієї організації вже замало.

Робота як ліки

"Макгрегор" скептично оцінив розмови урядовців про ментальне здоров'я. На його думку, навколо цієї теми забагато шуму і замало дій. Військовий пропонує інший рецепт.

"Ветеранам треба дати роботу, діло і якусь ціль. І, можливо, навіть та психологічна допомога не треба буде. Просто треба зайнятись нарешті ділом", — підкреслив Клішаєв.

Смуга перешкод у Києві

Окремий біль — інфраструктура. Чи готовий Київ прийняти своїх героїв? Ян Клішаєв сам пересувається на протезі. Каже, що йому особисто сходи не заважають. Але він — не всі.

Для багатьох хлопців з ампутаціями звичайний підземний перехід стає нездоланною перешкодою. Ветеран наполягає: місту критично потрібні наземні переходи.

"Хтось може спуститися по сходинках вниз. Але для когось наземний перехід буде вкрай важливий", — резюмував захисник.

Раніше заступник міністра у справах ветеранів Олег Шиманський розповів про переваги сервісу "Ветеран PRO". Декілька країн ЄС цікавляться ним та хочуть впровадити у свою ветеранську політику.

А посол України у Великій Британії Валерій Залужний назвав, скільки наразі ветеранів є в країні.