Атака РФ на Украину 29 ноября — сколько целей сбила ПВО

Дата публикации 29 ноября 2025 12:47
Работа ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

В ночь на 29 ноября российские оккупанты нанесли массированный ракетно-дроновый удар по территории Украины. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в субботу, 29 ноября.

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

В ночь на 29 ноября (с 18:00 28 ноября) российские оккупанты нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования.

Основное направление удара — Киевская область.

В общем радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 632 средств воздушного нападения — 36 ракет и 596 БпЛА различных типов:

  • 596 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крым (около 350 из них - "Шахеды");
  • 5 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (район пуска: Рязанская обл. — РФ);
  • 23 крылатых ракеты Х-101/Искандер-К (районы пусков: Ростовская обл. — РФ);
  • 4 баллистических ракеты "Искандер-М" (район пуска: Брянская, Ростовская обл. — РФ);
  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (районы пусков: Курская обл. — РФ).

Воздушное нападение отражали — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 577 воздушных целей:

  • 558 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 12 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;
  • 4 баллистические ракеты Искандер-М;
  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

К сожалению, не обошлось без последствий. Зафиксировано попадание ракет и 35 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 17 локациях.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Напомним, что в ночь на 29 ноября российские войска атаковали Киев — раздавались мощные взрывы.

Впоследствии стало известно, что в результате сегодняшнего массированного удара РФ по Киеву погибли два человека, еще по меньшей мере 29 получили ранения.

обстрелы ПВО ракеты война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
