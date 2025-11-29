Відео
Головна Армія Ракетно-дроновий удар РФ по Україні — скільки цілей знищено

Ракетно-дроновий удар РФ по Україні — скільки цілей знищено

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 12:47
Атака РФ на Україну 29 листопада — скільки цілей збила ППО
Робота ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 29 листопада російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по території України. Однак українським захисникам неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у суботу, 29 листопада.

Читайте також:
Атака РФ на Україну 29 листопада
Звіт про результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Атака РФ на Україну 29 листопада — скільки цілей збила ППО

У ніч проти 29 листопада (з 18:00 28 листопада) російські окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.

Основний напрямок удару — Київщина.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу — 36 ракет та 596 БпЛА різних типів:

  • 596 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим (близько 350 із них — "Шахеди");
  • 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (район пуску: Рязанська обл. — РФ);
  • 23 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Ростовська обл. — РФ);
  • 4 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська, Ростовська обл. — РФ).
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків: Курська обл. — РФ).

Повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:

  • 558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;
  • 4 балістичні ракети Іскандер-М;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях.

Робота ППО 29 листопада
Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що у ніч проти 29 листопада російські війська атакували Київ — лунали потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що внаслідок сьогоднішнього масованого удару РФ по Києву загинуло двоє людей, ще щонайменше 29 отримали поранення.

обстріли ППО ракети війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
