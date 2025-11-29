Ракетно-дроновий удар РФ по Україні — скільки цілей знищено
У ніч проти 29 листопада російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по території України. Однак українським захисникам неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у суботу, 29 листопада.
Атака РФ на Україну 29 листопада — скільки цілей збила ППО
У ніч проти 29 листопада (з 18:00 28 листопада) російські окупанти завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування.
Основний напрямок удару — Київщина.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 632 засобів повітряного нападу — 36 ракет та 596 БпЛА різних типів:
- 596 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим (близько 350 із них — "Шахеди");
- 5 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (район пуску: Рязанська обл. — РФ);
- 23 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К (райони пусків: Ростовська обл. — РФ);
- 4 балістичних ракет "Іскандер-М" (район пуску: Брянська, Ростовська обл. — РФ).
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків: Курська обл. — РФ).
Повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей:
- 558 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 12 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;
- 4 балістичні ракети Іскандер-М;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання ракет та 35 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 17 локаціях.
Нагадаємо, що у ніч проти 29 листопада російські війська атакували Київ — лунали потужні вибухи.
Згодом стало відомо, що внаслідок сьогоднішнього масованого удару РФ по Києву загинуло двоє людей, ще щонайменше 29 отримали поранення.
