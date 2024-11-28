График отключения электроэнергии 28 ноября — Житомир обесточен

Ремонт поврежденных сетей. Фото: ДТЭК

Из-за ракетного удара российских оккупантов 28 ноября Житомир остался без света. Кроме того, в городе нет водоснабжения.

Об этом сообщили в КП "Житомирводоконал".

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Житомир полностью обесточен

"Друзья, в результате ракетной атаки Житомир обесточен. Сейчас мы подключаем наши объекты водоотведения к генераторам. Объекты водоснабжения ожидают восстановления электропитания", — говорится в сообщении.

Кроме того, там добавили, если к 18:00 объекты водоснабжения будут обесточены, их подключат к альтернативным источникам питания.

Скриншот сообщения КП "Житомирводоконал"

Уже незадолго в КП "Житомирводоканала" сообщили, что электроснабжение насосных станций первого, второго и третьих подъемов восстановлено и вода уже наполняет систему.

"Около 11:00 ожидайте самой желанной и самой ожидаемой воды", — добавили в ведомстве.

Скриншот сообщения КП "Житомирводоконал"

Напомним, из-за утренней ракетной атаки во многих регионах Украины действуют отключения света. Это повлияло на движение некоторых поездов. Сейчас они курсируют с задержкой.

Также мы писали, что после обстрелов повреждены объекты энергетической инфраструктуры во Львовской области.