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Ракетна атака на Україну — Житомир без світла через обстріли

28 листопада 2024 10:26
Карина Приходько - Редактор
Графік відключення електроенергії 28 листопада — Житомир знеструмлено
Ремонт пошкоджених мереж. Фото: ДТЕК
Карина Приходько - Редактор

Через ракетний удар російських окупантів 28 листопада Житомир залишився без світла. Крім того, у місті немає водопостачання.

Про це повідомили у КП "Житомирводоконал"

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"Друзі, унаслідок ракетної атаки Житомир знеструмлено. Наразі ми підключаємо наші об'єкти водовідведення до генераторів. Об'єкти водопостачання очікують на відновлення електроживлення", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, там додали, якщо до 18:00 об'єкти водопостачання будуть знеструмлені, їх підключатимуть до альтернативних джерел живлення.

відключення світла в Житомирі 28 листопада
Скриншот допису КП "Житомирводоконал"

Водночас незадовго у КП "Житомирводоканалу" повідомили, що електропостачання насосних станцій першого, другого та третіх підйомів відновлено і вода уже наповнює систему.

"Близько 11:00 очікуйте на найбажанішу і найочікуванішу воду", — додали у відомстві. 

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Скриншот допису КП "Житомирводоконал"

Нагадаємо, через ранкову ракетну атаку в багатьох регіонах України діють відключення світла. Це вплинуло на рух деяких потягів. Наразі вони курсують із затримкою.

Також ми писали, що після обстрілів пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури у Львівській області. 

Житомир обстріли відключення світла світло ракетний удар

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