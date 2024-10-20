Вечером 20 октября россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу

Ракета в небе. Фото иллюстративное: varta1.com.ua

Поздно вечером в воскресенье, 20 октября, россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области. В результате обстрела есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Скриншот сообщения Сергея Лысака

Что известно о ракетном ударе по Кривому Рогу поздно вечером 20 октября

Воздушная тревога в Днепропетровской области длится с 23:01. Ее объявили из-за угрозы применения баллистического вооружения с южного направления. Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о скоростной цели, летящей через Херсонскую область курсом на Кривой Рог. Вскоре после этого предупреждения в городе прогремел взрыв.

В 23:20 глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что город подвергся баллистическому удару.

"Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Находимся в укрытиях или правило двух стен. Могут быть повторные пуски", — написал он.

Скриншот сообщения Александра Вилкула

В 23:30 ракетную атаку прокомментировал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что детали обстрела уточняются, но уже известно, что есть разрушения гражданской инфраструктуры.

ОБНОВЛЕНО В 23:54: Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате ракетного удара по Кривому Рогу есть пострадавший. Мужчине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Скриншот сообщения Сергея Лысака

ОБНОВЛЕНО В 00:02: Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что враг нанес удар по объекту очень плотной многоэтажной застройки. Есть много повреждений в домах и объектах бизнеса. На месте работают все спасательные, медицинские и коммунальные службы. Для помощи людям разворачивают штаб.

Скриншот сообщения Александра Вилкула

Напомним, вечером 20 октября во время воздушной тревоги в Кривом Роге раздался взрыв. Россияне атаковали город баллистикой.

Также взрыв в этот вечер слышали в Одессе. Перед этим Воздушные Силы отмечали, что в направлении Одесской области летит скоростная цель.