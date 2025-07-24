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Главная Армия Ракетная атака на Черкассы — количество пострадавших возросло

Ракетная атака на Черкассы — количество пострадавших возросло

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 17:30
Обстрел Черкасс - количество пострадавших растет
Врачи и волонтеры оказывают людям помощь после атаки РФ на Черкассы. Фото: ГСЧС

В ночь на 24 июля российские оккупанты ракетами атаковали Черкассы. В результате вражеского обстрела количество пострадавших продолжает расти — уже известно о 12 людях.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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Последствия атаки РФ на Черкассы. Фото: ГСЧС

Атака РФ на Черкассы — количество пострадавших растет

Итак, до 12 человек увеличилось количество пострадавших после ракетной атаки РФ на Черкассы. Сейчас чрезвычайники продолжают ликвидировать последствия ракетного удара по областному центру.

После разбора завалов спасатели ГСЧС вместе с представителями Черкасского Красного Креста помогают горожанам, чьи дома повреждены от обстрела. Работы продолжаются.

Атака РФ
Последствия атаки РФ на Черкассы. Фото: ГСЧС
Атака РФ на Черкаси
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Черкассы. Фото: ГСЧС

Ранее мы информировали, что в ночь на 24 июля РФ атаковала ракетами Черкассы, в результате чего семь человек пострадали.

Впоследствии в Нацполиции показали последствия атаки РФ на Черкассы 24 июля.

Черкассы обстрелы война в Украине атака пострадавшие
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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