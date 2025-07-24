Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Ракетна атака на Черкаси — кількість постраждалих зросла

Ракетна атака на Черкаси — кількість постраждалих зросла

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 17:30
Обстріл Черкас — кількість постраждалих зростає
Лікарі та волонтери надають людям допомогу після атаки РФ на Черкаси. Фото: ДСНС

У ніч проти 24 липня російські окупанти ракетами атакували Черкаси. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 12 осіб.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ
Наслідки атаки РФ на Черкаси. Фото: ДСНС

Атака РФ на Черкаси — кількість постраждалих зростає

Отже, до 12 людей збільшилася кількість постраждалих після ракетної атаки РФ на Черкаси. Наразі надзвичайники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по обласному центру.

Після розбору завалів рятувальники ДСНС разом із представниками Черкаського Червоного Хреста допомагають містянам, чиї домівки пошкоджені від обстрілу. Роботи тривають.

Атака РФ
Наслідки атаки РФ на Черкаси. Фото: ДСНС
Атака РФ на Черкаси
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Черкаси. Фото: ДСНС

Раніше ми інформували, що у ніч проти 24 липня РФ атакувала ракетами Черкаси, внаслідок чого семеро осіб постраждали.

Згодом у Нацполіції показали наслідки атаки РФ на Черкаси 24 липня.

Черкаси обстріли війна в Україні атака постраждалі
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації