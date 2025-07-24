Обстріл Черкас — кількість постраждалих зростає

Лікарі та волонтери надають людям допомогу після атаки РФ на Черкаси. Фото: ДСНС

У ніч проти 24 липня російські окупанти ракетами атакували Черкаси. Внаслідок ворожого обстрілу кількість постраждалих продовжує зростати — вже відомо про 12 осіб.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Telegram.

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Наслідки атаки РФ на Черкаси. Фото: ДСНС

Атака РФ на Черкаси — кількість постраждалих зростає

Отже, до 12 людей збільшилася кількість постраждалих після ракетної атаки РФ на Черкаси. Наразі надзвичайники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару по обласному центру.

Після розбору завалів рятувальники ДСНС разом із представниками Черкаського Червоного Хреста допомагають містянам, чиї домівки пошкоджені від обстрілу. Роботи тривають.

Наслідки атаки РФ на Черкаси. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Черкаси. Фото: ДСНС

Раніше ми інформували, що у ніч проти 24 липня РФ атакувала ракетами Черкаси, внаслідок чого семеро осіб постраждали.

Згодом у Нацполіції показали наслідки атаки РФ на Черкаси 24 липня.