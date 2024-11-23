Сенатор республиканец считает, что Украине нужно предоставлять больше оружия, а Путину верить нельзя

Сенатор от Республиканской партии Майк Раундс. Фото: Facebook/Майк Раундс

Главный соратник новоизбранного президента Дональда Трампа в Сенате Майк Раундс подверг критике идею переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной. Он отметил, что Кремлю нельзя доверять.

Об этом сенатор заявил, выступая на Международном форуме безопасности в Галифаксе, передает Politico.

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По мнению Раундса, Путин будет воспринимать какие-либо мирные предложения как признак слабости Запада.

"Как бы я ни хотел верить, что мы можем вести переговоры с тираном, я подозреваю, что мы можем обманывать самих себя", — сказал сенатор.

Раундс объяснил, что Путину будет недостаточно небольшой территории Украины.

"Вы верите, что этот тиран, если вы предложите ему часть свободной страны, как вы думаете, он остановится?", — спросил Раундс. "Я хотел бы сказать, что есть легкий выход, но его нет".

Хотя сенатор подчеркнул, что он высказывает лично свое мнение и это не позиция будущей администрации Трампа.

Раундс также заявил, что разочарован фактом недостаточной военной помощи в Украине.

"Я просто так расстроен тем, что мы не смогли обеспечить их всем необходимым оборудованием и всеми системами оружия, которые им нужны, чтобы ответить на абсолютную тиранию, идущую со стороны России", — сказал Раундс.

Издание отмечает, что такая оценка переговоров доказывает, что у многих республиканцев распространена проукраинская точка зрения. Все это, несмотря на то, что другие лагеря в концепции MAGA (Make America Great Again) подталкивают Трампа к сокращению военной помощи США Украине.

Напомним, новоизбранный президент Америки Дональд Трамп определился, кто станет следующим госсекретарем США в новой администрации. Им будет сенатор от Флориды Марко Рубио.

Также мы писали, что Дональд Трамп назначает лояльных политиков на должности в правительстве, а палату представителей захватывает Республиканская партия.