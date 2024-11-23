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Путіну замало частини України — соратник Трампа про переговори

23 листопада 2024 03:47
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Сенатор республіканець вважає, що Україні треба надавати більше зброї, а Путіну вірити неможна
Сенатор від Республіканської партії Майк Раундс. Фото: Facebook/Майк Раундс
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Головний соратник новообраного президента Дональда Трампа в Сенаті Майк Раундс розкритикував ідею переговорів про мирну угоду між Росією та Україною. Він зазначив, що Кремлю не можна довіряти.

Про це сенатор заявив виступаючи на Міжнародному форумі безпеки в Галіфаксі, передає Politico

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На думку Раундса, Путін сприйматиме будь-які мирні пропозиції як ознаку слабкості Заходу. 

"Як би я не хотів вірити, що ми можемо вести переговори з тираном, я підозрюю, що ми можемо обманювати самих себе", — сказав сенатор.

Раундс пояснив, що Путіну буде недостатньо невеликої території України. 

"Ви вірите, що цей тиран, якщо ви запропонуєте йому частину вільної країни, як ви думаєте, він зупиниться?" — запитав Раундс. "Я хотів би сказати, що є легкий вихід, але його немає".

Хоча сенатор наголосив, що він висловлює особисто свою думку і це не є позицією майбутньої адміністрації Трампа.

Раундс також заявив, що розчарований фактом недостатньої військової допомоги Україні.

"Я просто так засмучений тим, що ми не змогли забезпечити їх усім необхідним обладнанням і всіма системами зброї, які їм потрібні, щоб відповісти на абсолютну тиранію, що йде з боку Росії", — сказав Раундс.

Видання зауважує, що така оцінка переговорів доводить факт, що у багатьох республіканців поширена проукраїнська точка зору. Все це попри те, що інші табори у концепції MAGA (Make America Great Again) підштовхують Трампа до скорочення військової допомоги США Україні.

Нагадаємо, новообраний президент Америки Дональд Трамп визначився, хто стане наступним держсекретарем США в новій адміністрації. Ним буде сенатор від Флориди Марко Рубіо.

Також ми писали, що Дональд Трамп призначає лояльних до себе політиків на посади в уряді, а палату представників захоплює Республіканська партія.

США володимир путін переговори Дональд Трамп Республіканська партія війна в Україні

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