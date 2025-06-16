Путин пытается отвлечь внимание Трампа от войны в Украине

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин пытается отвлечь внимание США от полномасштабного вторжения в Украину. Для этого он предлагает "помощь" Америке по посредничеству в конфликте на Ближнем Востоке.

Об этом пишет ISW.

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Разговоры Трампа и Путина

Так, Путин продолжает изображать Россию как "эффективного и необходимого" международного партнера для США на фоне конфликта между Ираном и Израилем. В частности, 14 июня Трамп заявил о длительном разговоре с Путиным относительно ударов ЦАХАЛа по Ирану и "гораздо меньше" времени уделили Украине.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщил, что во время разговора Путин "выразил обеспокоенность эскалацией" на Ближнем Востоке и предложил "помощь" в мирных переговорах.

В то же время Трамп напомнил российскому диктатору о необходимости завершения войны в Украине. Аналитики предполагают, что Путин пытается отвлечь внимание от длительной агрессивной войны против Украины, предлагая помощь США.

Ранее Трамп рассказал, что стороны мало говорили о России и Украине, поскольку "это будет на следующей неделе".

Также в США считают, что любые переговоры с участием Ирана должны включать обсуждение ядерной программы и гарантий безопасности.