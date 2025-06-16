Путін намагається відвернути увагу Трампа від війни в Україні

Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін намагається відвернути увагу США від повномасштабного вторгнення в Україну. Для цього він пропонує "допомогу" Америці щодо посередництва у конфлікті на Близькому Сході.

Про це пише ISW.

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Розмови Трампа та Путіна

Так, Путін продовжує зображати Росію як "ефективного і необхідного" міжнародного партнера для США на тлі конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Зокрема, 14 червня Трамп заявив про тривалу розмову з Путіним щодо ударів ЦАХАЛу по Ірану і "набагато менше" часу приділили Україні.

Помічник голови Кремля Юрій Ушаков повідомив, що під час розмови Путін "висловив занепокоєння ескалацією" на Близькому Сході та запропонував "допомогу" в мирних переговорах.

Водночас Трамп нагадав російському диктатору про необхідність завершення війни в Україні. Аналітики припускають, що Путін намагається відвернути увагу від тривалої агресивної війни проти України, пропонуючи допомогу США.

Раніше Трамп розповів, що сторони мало говорили про Росію та Україну, оскільки "це буде наступного тижня".

Також у США вважають, що будь-які переговори за участю Ірану мають включати обговорення ядерної програми та гарантій безпеки.