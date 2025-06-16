Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервКіноСьогодніШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Путін відвертає увагу Трампа від війни в Україні, — ISW

Путін відвертає увагу Трампа від війни в Україні, — ISW

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 07:42
Путін намагається відвернути увагу Трампа від війни в Україні
Дональд Трамп та Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Розмови Трампа та Путіна

Російський диктатор Володимир Путін намагається відвернути увагу США від повномасштабного вторгнення в Україну. Для цього він пропонує "допомогу" Америці щодо посередництва у конфлікті на Близькому Сході. 

Про це пише ISW.

Реклама
Читайте також:

Розмови Трампа та Путіна

Так, Путін продовжує зображати Росію як "ефективного і необхідного" міжнародного партнера для США на тлі конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Зокрема, 14 червня Трамп заявив про тривалу розмову з Путіним щодо ударів ЦАХАЛу по Ірану і "набагато менше" часу приділили Україні.

Помічник голови Кремля Юрій Ушаков повідомив, що під час розмови Путін "висловив занепокоєння ескалацією" на Близькому Сході та запропонував "допомогу" в мирних переговорах.

Водночас Трамп нагадав російському диктатору про необхідність завершення війни в Україні. Аналітики припускають, що Путін намагається відвернути увагу від тривалої агресивної війни проти України, пропонуючи допомогу США. 

Раніше Трамп розповів, що сторони мало говорили про Росію та Україну, оскільки "це буде наступного тижня".

Також у США вважають, що будь-які переговори за участю Ірану мають включати обговорення ядерної програми та гарантій безпеки.

США Іран Ізраїль володимир путін Дональд Трамп війна в Україні
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації