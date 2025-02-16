Переговоры могут состояться уже на следующей неделе и на них будут присутствовать высокопоставленные чиновники из США и РФ

Президент США Дональд Трамп на встрече с диктатором РФ Путиным. Фото: Reuters

Высокопоставленные чиновники США и России планируют встретиться уже на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы начать переговорный процесс по войне в Украине до потенциального саммита лидеров уже в конце месяца. Уже известно, кто может войти в переговорные группы со стороны США и РФ.

Об этом пишет в своем аналитическом материале агентство Bloomberg.

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Кто будет представлять стороны на переговорах

Согласно источникам агентства, ожидается, что от США будут присутствовать советник по национальной безопасности Майкл Уолтс и специальный посланник Стив Уиткофф. Это ставит вопрос о том, какую роль будет играть специальный представитель Кит Келлог, пишет Bloomberg.

В свою очередь, по данным агентства, Путин собирает команду тяжеловесов с десятилетним опытом в переговорах с высокими ставками. Среди них Юрий Ушаков, его главный советник по внешней политике в Кремле и его главный шпион Сергей Нарышкин, который служил вместе с Путиным в советском КГБ.

Также может присутствовать Кирилл Дмитриев - финансист, получивший образование в Стэнфорде и Гарварде и имеющий связи с семьей российского диктатора. Он может сыграть ключевую роль как неофициальный канал с переговорщиками Трампа.

Детали встречи и список участников еще прорабатываются, но люди, осведомленные о планах, сказали, что в группу, вероятно, войдут советники по национальной безопасности. Цель состоит в том, чтобы зафиксировать дату до начала священного месяца Рамадан в марте, говорят источники агентства.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала работу с командой лидера Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По его словам, есть ощущение, что успех возможен.

Также глава государства пообщался с журналистами и рассказал о соглашении по полезным ископаемым, миротворцах и мобилизации.