Переговори можуть відбутись вже наступного тижня і на них будуть присутні високопосадовці з США та РФ

Президент США Дональд Трамп на зустрічі з диктатором РФ Путіним. Фото: Reuters

Високопоставлені чиновники США та Росії планують зустрітись вже наступного тижня в Саудівській Аравії, щоб почати переговорний процес щодо війни в Україні до потенційного саміту лідерів уже наприкінці місяця. Вже відомо, хто може увійти в переговорні групи з боку США та РФ.

Про це пише у своєму аналітичному матеріалі агенція Bloomberg.

Читайте також:

Хто представлятиме сторони на переговорах

Згідно з джерелами агенції, очікується, що від США будуть присутні радник з національної безпеки Майкл Уолтс і спеціальний посланник Стів Віткофф. Це ставить питання про те, яку роль відіграватиме спеціальний представник Кіт Келлог, пише Bloomberg.

Своєю чергою, за даними агенції, Путін збирає команду важковаговиків із десятирічним досвідом у переговорах із високими ставками. Серед них Юрій Ушаков, його головний радник із зовнішньої політики в Кремлі та його головний шпигун Сергій Наришкін, який служив разом з Путіним у радянському КДБ.

Також може бути присутнім Кирило Дмитрієв — фінансист, який здобув освіту в Стенфорді та Гарварді та має зв’язки з родиною російського диктатора. Він може зіграти ключову роль як неофіційний канал із переговорниками Трампа.

Деталі зустрічі та список учасників ще опрацьовуються, але люди, поінформовані про плани, сказали, що до групи, ймовірно, увійдуть радники з національної безпеки. Мета полягає в тому, щоб зафіксувати дату до початку священного місяця Рамадан у березні, кажуть джерела агенції.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала роботу з командою лідера Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За його словами, є відчуття, що успіх можливий.

Також глава держави поспілкувався з журналістами та розповів про угоду щодо корисних копалин, миротворців та мобілізацію.