Война в Украине — Путин назвал новую причину вторжения

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у РФ не было другого выбора, кроме того, как начать полномасштабное вторжение в Украину. Он также добавил, что нужно было сделать это раньше февраля 2022 года.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны, опубликованном в воскресенье, 22 декабря.

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Путин назвал новые причины войны в Украине

Как отмечают в ISW, Путин в интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину назвал новые причины начала полномасштабного вторжения в Украину. Он заявил, что должен был нарушить режим прекращения огня, который он ввел против Украины в 2014 и 2015 годах, начав полномасштабное вторжение даже раньше февраля 2022 года.

Путин обвинил Украину и Запад в "введении в заблуждение" России. Речь идет о якобы невыполнении Минских соглашений.

"Следует отметить, что вторые Минские соглашения были чрезвычайно благоприятными для России, не возлагая никаких обязательств на Москву, которая являлась стороной переговоров. Соглашения установили "прекращение огня", которое российские ставленники постоянно нарушали при поддержке России", – отметили в Институте изучения войны.

Президент РФ заявил, что России нужно было выбрать подходящий момент, чтобы начать полномасштабное вторжение в Украину, а не "ждать момента, когда уже нельзя было ничего делать". По его словам, Минские соглашения дали Западу время подготовить Украину к предстоящим "военным действиям" против России.

"Путин не упомянул, что Украина работала над укреплением своей армии в качестве оборонного ответа на аннексию Россией территории Украины в 2014 году и начало войны на востоке страны", — отметили аналитики.

Напомним, Владимир Зеленский резко отреагировал на переговоры Орбана с Путиным. Президент Украины заявил, что у премьер-министра Венгрии нет официального мандата на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Российский диктатор Владимир Путин сообщил, что власть в Украине нелегитимная. Исключение для него составляет только Верховная Рада. Поэтому Россия будет говорить с Владимиром Зеленским только если он пойдет на выборы и получит "легитимность".