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Путін придумав нове виправдання війні в Україні, — ISW

23 грудня 2024 08:18
Ольга Антоновська - редактор
Війна в Україні — Путін назвав нову причину вторгнення
Володимир Путін. Фото: росЗМІ
Ольга Антоновська - редактор

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не мала іншого вибору, окрім того, як розпочати повномасштабне вторгнення в Україну. Він також додав, що потрібно було зробити це раніше лютого 2022 року.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни, який опублікували у неділю, 22 грудня.

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Путін назвав нові причини війни в Україні

Як зазначають в ISW, Путін в інтерв'ю кремлівському журналісту Павлу Зарубіну назвав нові причини початку повномасштабного вторгнення в Україну. Він заявив, що повинен був порушити режим припинення вогню, який він ввів проти України у 2014 і 2015 роках, почавши повномасштабне вторгнення навіть раніше лютого 2022 року. Кремлівський диктатор також заявив, що Росія повинна була почати повномасштабне вторгнення в Україну раніше лютого 2022 року.

Путін звинуватив Україну та Захід у "введенні в оману" Росії. Йдеться про нібито невиконання Мінських угод.

"Слід зазначити, що другі Мінські угоди були надзвичайно сприятливими для Росії, не покладаючи жодних зобов'язань на Москву, яка була стороною переговорів. Угоди встановили "припинення вогню", яке російські ставленики постійно порушували за підтримки Росії", — зазначили в Інституті вивчення війни.

Президент РФ заявив, що Росії потрібно було вибрати відповідний момент, щоб розпочати повномасштабне вторгнення в Україну, а не "чекати на момент, коли вже не можна було нічого робити".За його словами, Мінські угоди дали Заходу час підготувати Україну до майбутніх "військових дій" проти Росії.

"Путін не згадав, що Україна працювала над зміцненням своєї армії в якості оборонної відповіді на анексію Росією території України у 2014 році та початок війни на сході країни", — зауважили аналітики.

Нагадаємо, Володимир Зеленський різко відреагував на перемовини Орбана з Путіним. Президент України заявив, що прем'єр-міністр Угорщини не має офіційного мандату на переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Російський диктатор Володимир Путін повідомив, що влада в Україні ніби то нелегітимна. Виняток для нього складає тільки Верховна Рада. Тож Росія говоритиме з Володимиром Зеленським, тільки якщо він піде на вибори та отримає "легітимність".

російські війська володимир путін Кремль війна в Україні війна

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