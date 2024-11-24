Война в Украине — Путин может начать переговоры в начале 2025 года

Лидер Кремля Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин может начать переговоры в начале 2025 года. Это связано с тем, что оружие советской эпохи закончится уже к концу этого года.

Об этом сообщило издание The Guardian в воскресенье, 24 ноября.

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Издание отмечает, что новоизбранный президент США Дональд Трамп говорит о "мире через силу", однако не понятно, какое именно значение "силы" имеется в виду.

"Но означает ли "сила", что Америка выступает в роли доброжелательного защитника. Это может, например, означать гарантии противовоздушной обороны для Украины. Или "сила" означает принудить Украину отказаться от своего суверенитета?" — говорится в статье.

Отмечается, что Москва не спешит заключать соглашения, ведь российский диктатор чувствует победу на поле боя.

Однако, по мнению издания, оружие советских времен закончится до 2025 года, поэтому Путин может начать переговоры уже в начале следующего года.

В сообщении говорится о том, что даже в случае переговоров лидер Кремля будет продолжать воевать до конца, усиливая нападения на гражданское население каждый раз, когда переговоры будут идти не так, как нравится Путину.

"Россия всегда требовала демилитаризованной Украины под фактическим политическим контролем Кремля. В окружении Трампа есть люди, которые могут согласиться на это — особенно, если Россия разорвет свои военные отношения с Китаем. Но откажется ли Путин от стратегического партнерства с Китаем ради нестабильной Америки?" — пишет автор статьи.

Газета также предполагает, что Трамп охотно согласится на передачу 300 миллиардов долларов замороженных активов, чтобы снять финансовое бремя с США и привлечь Европу к участию в будущей миротворческой миссии.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидер России Владимир Путин поставил задачу вытеснить ВСУ из Курской области РФ до 20 января 2025 года, когда должна состояться инаугурация Трампа.

Также Зеленский заявлял, что Украина не является полигоном для опробования российского оружия. Президент подчеркнул, что стране нужно больше систем ПВО — работа по этому вопросу проводится с партнерами.