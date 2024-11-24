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Путін піде на переговори через малі запаси зброї СРСР — ЗМІ

24 листопада 2024 14:04
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Війна в Україні — Путін може розпочати переговори на початку 2025 року
Лідер Кремля Володимир Путін. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Російський диктатор Володимир Путін може розпочати перемовини вже на початку 2025 року. Це пов'язано із тим, що  зброя радянської епохи закінчиться вже до кінця цього року.

Про це повідомило видання The Guardian у неділю, 24 листопада.

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Видання зазначає, що новообраний президент США Дональд Трамп говорить про "мир через силу", проте не зрозуміло, яке саме значення "сили" мається на увазі.

"Але чи означає "сила", що Америка виступає в ролі доброзичливого захисника. Це може, наприклад, означати гарантії протиповітряної оборони для України. Чи "сила" означає примусити Україну відмовитися від свого суверенітету?" — йдеться у статті.

Зазначається, що Москва не поспішає укладати угоди, адже російський диктатор відчуває перемогу на полі бою. 

Проте, на думку видання, зброя радянських часів закінчиться до 2025 року, тому Путін може почати переговори вже на початку наступного року.  

У повідомленні йдеться про те, що навіть у разі перемовин лідер Кремля продовжуватиме воювати до кінця, посилюючи напади на цивільне населення щоразу, коли переговори йтимуть не так, як подобається Путіну.  

"Росія завжди вимагала демілітаризованої України під фактичним політичним контролем Кремля. В оточенні Трампа є люди, які можуть погодитися на це — особливо, якщо Росія розірве свої військові відносини з Китаєм. Але чи відмовиться Путін від стратегічного партнерства з Китаєм заради нестабільної Америки?" — пише автор статті.

Газета також припускає, що Трамп залюбки погодиться на передачу 300 мільярдів доларів заморожених активів, аби зняти фінансовий тягар з США і залучити Європу до участі в майбутній миротворчій місії.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що лідер Росії Володимир Путін поставив завдання витіснити ЗСУ з Курської області РФ до 20 січня 2025 року, коли має відбутися інавгурація Трампа.

Також Зеленський заявляв, що Україна не є полігоном для випробування російської зброї. Президент наголосив, що країні потрібно більше систем ППО — робота щодо цього питання проводиться з партнерами.

володимир путін зброя переговори Дональд Трамп війна в Україні Росія

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